Mysterie: eenzame python die al minstens 15 jaar zonder partner leeft, legt plots eieren

Koningspythons zijn niet-giftige slangen die van nature voorkomen in Centraal- en West-Afrika. Van hen is bekend dat ze zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk kunnen voortplanten. Dat betekent, zowel met als zonder seksueel contact met een partner. Maar vrouwtjesslangen kunnen na seksueel contact ook sperma van mannetjes in hun lichaam opslaan voor een latere bevruchting. Welke van die twee verklaringen is nu de juiste?

Daarvoor is genetisch onderzoek nodig, en dat is waar wetenschappers aan de Saint Louis Zoo mee bezig zijn. Ze hebben de eieren in een incubator gelegd, een soort broedmachine. Van twee van die eieren worden op bepaalde tijdstippen stalen genomen. Onderzoek van die stalen moet duidelijk maken of er sprake is van geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting.

In de zoo verblijft nog één andere koningspython, een mannetje van 31 jaar. Ze zitten niet samen. De vrouwtjesslang in kwestie legde in 1990 al eens eieren die mogelijk verwekt werden samen met het mannetje, omdat ze toen samen in een bak werden gelegd toen hun kooien gepoetst werden.