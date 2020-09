Eet u binnenkort "Belgische" zalm? Noors bedrijf bouwt kwekerij in haven van Oostende

De zogenaamde 'land-based salmon farms' zijn kwekerijen die zalm kweken in tanks op het land in plaats van in kooien in de zee, zoals we gewoon zijn.

"De laatste 10 jaar worden land-based salmon farms steeds populairder, maar ze zijn niet nieuw", zegt Patrick Sorgeloos, professor emeritus aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Hij vertelt dat hij vroeger niet geloofde in de commerciële haalbaarheid van de techniek voor voedselproductie omdat het een enorm dure techniek is. "Maar de laatste jaren worden zo'n kwekerijen overal ter wereld gebouwd." Onder andere om zalm te kweken dicht bij een bepaalde afzetmarkt.

Ook Verkeyn vertelt dat het een moeilijke methode is. De techniek is echter meer geëvolueerd in de laatste jaren. "De tijd is gekomen om daarop in te zetten."