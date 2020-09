Renovatie Zelems Klooster is door  coronacrisis flink opgeschoten : "Helemaal af is het nooit, maar dat mag ook niet"

Het Sint-Jansbergklooster in Zelem kreeg tijdens de lockdown een flinke opknapbeurt. De eigenaars, Myriam en Peter Veekmans-Jamaers, ontdekten tijdens de renovatie enkele bijzonderheden. Zo legden ze muurschilderingen in olieverf bloot uit de tijd na de Franse revolutie. "Later hebben de nonnen alles wit geverfd", weet Myriam. "Zelfs de spiegels werden wit overschilderd, om ijdelheid tegen te gaan."

Nu is het klooster in handen van Myriam en Peter Veekmans-Jamaers. Ze ontvangen iedere zondag gasten in hun restaurant. De grote feestzaal en de kleinere vertrekken kunnen afgehuurd worden voor evenementen of privéfeesten. Toch is het complex nog lang niet klaar. Er zijn nog de zolders die omgebouwd kunnen worden tot slaapkamer. En ook in de wijnkelder ziet Myriam veel mogelijkheden.