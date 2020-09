Online fraude piekt: nu al evenveel meldingen als in 2019

Corona heeft ervoor gezorgd dat online fraude is geëxplodeerd. We doen steeds meer online: thuis werken, pakketjes bestellen, enzovoort. Ook online frauders maken hier gretig gebruik van.



En dit op alle soorten platformen. Waar fraudeurs vroeger vooral gebruik maakten van e-mail, is dat nu verschoven naar sociale media zoals Whatsapp, sms en Facebook. "Men is heel creatief en heel direct, waardoor mensen vaker vertrouwen hebben in de afzender van het bericht", zegt Muylle in "De Inspecteur" op Radio 2. "Dan is men geneigd om daarop in te gaan".