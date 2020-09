Een verborgen parel in Brugge: kijk binnen in het vroegere bisschoppelijk paleis waar William en Kate sliepen

Het gebouw dat we vandaag kennen als het gouverneurshuis, is in de loop van de jaren verschillende keren verbouwd. Een eerste belangrijke periode is de tijd van de bisschoppen. Brugge was in 1559 een bisdom geworden en de opeenvolgende bisschoppen pakten het gebouw aan. Ooit zag het er barok uit, maar later, in de 18e eeuw, bouwde men liever strakker, in de stijl van het Franse classicisme. Maar in 1794 was het verhaal van de bisschoppen in het gebouw voorbij.

Tijdens de Franse periode (tot 1815) huisden 4 prefecten in het gebouw en er volgde andermaal een verbouwing, nu naar de empirestijl. Tussen 1815 en 1830 waren de Nederlanders aan zet: in het gebouw kwam toen de Nederlandse gouverneur wonen. En na de onafhankelijkheid werd het gebouw, tot vandaag, de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen. En ook in die periode is het gebouw verbouwd en gerenoveerd.