Topman van failliet Optima Jeroen Piqueur in uitzonderlijk interview: "Ik wil niet dat de feiten verjaren"

De Gentse vermogensbeheerder Optima belegde het geld van rijke klanten onder meer in Luxemburgse levensverzekeringen en in vastgoed. In 2011 nam de vermogensbeheerder Ethias Bank over, maar dat werd geen succesverhaal. De Nationale Bank, die toezicht houdt op de sector, stuurde verschillende waarschuwingssignalen uit en trok in 2016 de vergunning van Optima Bank in. Dat leidde uiteindelijk tot het faillissement.