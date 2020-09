Planckendael nog steeds op zoek naar exotische vogels die ontsnapten: "Als het vriest, kunnen ze winter niet overleven"  

In totaal ontsnapten er 45 vogels, een deel is ondertussen al terug gevonden. Planckendael is nog op zoek naar verschillende vogels. “Er zijn nog incasternen die we missen, maar daar krijgen we weinig of geen meldingen meer van binnen. Dus we denken dat ze niet meer leven. We zijn ook nog op zoek naar rode ibissen, brilibissen en de Mexicaanse stelkluut”, zegt Marleen Huyghe. De tijd dringt ook, want het zijn exotische vogels die in ons klimaat normaal niet voorkomen. “Of ze kunnen overleven zal afhangen van het weer. Als het een heel koude winter is, dan vinden ze geen voeding. En als het gaat vriezen, wordt het helemaal moeilijk voor de vogels. Zo gaan ze uitgeput geraken.”