Vijf politiepaarden gaan met pensioen: federale politie zoekt opvanggezinnen

"Deze paarden zijn op leeftijd of ondervinden onomkeerbare fysieke lasten, ze kunnen bijgevolg niet meer bereden worden", klinkt het in een oproep van de Federale Politie te paard. De meest voorkomende reden om een politiepaard met pensioen te sturen is artritis of een ernstige vorm van manken. Dat komt onder andere omdat de paarden vaak in het straatbeeld - en dus op een harde ondergrond - worden ingezet. "Er staat niet echt een pensioenleeftijd op de paarden, maar gemiddeld kunnen ze tussen de 18 en 21 jaar in dienst blijven", vertelt de opleidingsverantwoordelijke in de kazerne van Etterbeek vandaag in Het Nieuwsblad. Zolang hun gezondheid het toelaat blijven ze aan de slag, maar de politie neemt nu dus van vijf paarden afscheid.