Koning geeft preformateurs meer tijd: eindverslag op 21 september, deadline voor nieuwe regering ligt nu op 1 oktober 

Een formateur voor een Vivaldi-regering met socialisten, liberalen, groenen en CD&V is er dan toch nog niet. Door de coronabesmetting van Egbert Lachaert heeft zijn preformatieopdracht, die hij samen met Conner Rousseau (SP.A) trekt, vertraging opgelopen. Net voordien was er ook het misverstand tussen de preformateurs en CD&V-voorzitter Joachim Coens, waardoor de agenda al eens overhoop was gehaald.