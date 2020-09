Provincie Antwerpen scheldt erfpacht van 306.000 euro kwijt aan Sportpaleis

De uitbaters van het Sportpaleis moeten de provincie tot 2034 elk jaar 306.000 euro betalen in erfpacht. Die regeling wordt nu bevroren voor dit jaar, zegt Luk Lemmens van het Antwerpse Provinciebestuur. “Het Sportpaleis moet een erfpacht betalen aan de provincie, maar dit jaar dus niet. We hebben dat ook gedaan bij horecazaken en ondernemingen. We vinden dat het onze taak is om als overheid een bedrijf zoals het Sportpaleis te ondersteunen.”