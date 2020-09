Ook Sean Dhondt reageert op lek naaktbeelden: "In gang gezet door iemand die privébeelden kwaadwillig wilde verspreiden"

“De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend”, stelt Dhondt in zijn reactie op de radio. En hij steekt een beschuldigende vinger uit, want volgens de presentator werd het lek “in gang gezet door iemand die het nodig vond om privébeelden kwaadwillig te verspreiden”.

Dhondt beaamt dat hij de bewuste beelden zelf heeft gemaakt, maar benadrukt dat dat gebeurde in zijn privé-sfeer, iets waar hij beter had over moeten nadenken. “Het was uiteraard niet de bedoeling dat die beelden ongevraagd zouden rondgaan. Want zo kwamen ze ook terecht bij mensen die, tegen hun wil, die beelden te zien hebben gekregen. En ontstonden er plots de wildste verhalen. Daarom is het zo belangrijk dat dit stopt”, vindt Dhondt.