Recyclagebedrijf Galloo in Menen stelt nieuwe machine voor van 14 miljoen euro: "Filteren tot op 0,3 millimeter"

Als je non-ferrometalen op een goede manier uit afval filtert, leveren ze tot duizenden euro's per kubieke meter op. Galloo in Menen recupereert nu al jaarlijks 150.000 ton van die metalen uit het afval dat ze verwerken. Dankzij de nieuwe machine zou daar nog eens 3.000 ton extra bijkomen.



In grote lijnen komt het erop neer dat het afval verhakseld en gescheiden wordt via zeven en luchtstromen. Galloo gebruikte die techniek al, maar heeft de methode nu zelf verfijnd. Zo kunnen er stukjes tot 0,3 millimeter uitgefilterd worden. "Het is een gigantische machine", zegt Thomas Teerlynck van Galloo. "Dankzij die verfijnde techniek kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. De machine gebruikt geen water of chemische stoffen om de non-ferrometalen te filteren. We maken enkel gebruik van zeef-, breek- en luchttechnieken om de scheiding te maken."

