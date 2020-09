Red Hot Chili Peppers op affiche van Rock Werchter 2021

Rock Werchter laat weten dat de Amerikaanse rockband Red Hot Chili Peppers op zondag 4 juli op het podium van in het Festivalpark in Werchter zal staan. Door de coronacrisis was er dit jaar geen Rock Werchter en daarom zullen heel wat bands die op de affiche van dit jaar stonden, op de editie van 2021 spelen in de mix met enkele nieuwe namen. De vraag blijft natuurlijk of het festival volgend jaar in zijn volledige vorm kan doorgaan.