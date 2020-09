Respect voor fietsers komt pas als autobestuurders zelf gaan fietsen

In Brussel zitten we nog te veel in de geest van Expo ‘58, waar decennialang alles voor de auto werd gedaan. Zelf probeer ik bestuurders vaak aan te spreken als ze een overtreding begaan of probeer ik hen uit te leggen wat de uitdagingen als fietser zijn en hoe ze er aandacht voor kunnen hebben. Steevast zijn dat hartelijke gesprekken waarbij veel wederzijds begrip wordt getoond. Ook de fietsbrigade van Brussel-Stad zet in op dit soort sensibilisering, wat al op korte termijn tot veel positieve resultaten én meer verkeersveiligheid heeft geleid.

Maar ook de verkeersinfrastructuur moet nog een pak beter om de verkeersleefbaarheid te vergroten. Het is nodig om de infrastructuur zo aan te leggen dat een overtreding bijna onmogelijk wordt gemaakt. En ook een uniforme verkeersinfrastructuur is een must. Als je nu met je fiets verschillende dorpen en steden doorkruist, weet je soms niet meer waar je precies moet fietsen.