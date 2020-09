Royals op zondag: Camilla tussen de coronaspeurhonden en Eloise van Oranje ligt rokend in "elke Albert Heijn"

Eloise van Oranje vat hogere studies aan in Amsterdam waar ze een studentenkamer heeft en vond de manier waarop de foto tot stand kwam eerder "oncomfortabel". Ze was zich niet bewust van de fotograaf en stond rokend vrienden op te wachten. Het was haar vader ook die haar er attent op maakte dat ze op een voorpagina prijkte.



In een bijna halfuur durend interview met influencer Robbert Rodenburg op YouTube geeft Eloise toe dat ze een "beetje alerter" is geworden. "Ik word in Amsterdam veel meer herkend dan in Den Haag. Omdat dit een grotere stad is, maar ook door wat er gebeurd is. En omdat ik nu in elke Albert Heijn lig. (...) Ik vind het heel raar om herkend te worden. Wat is er zo bijzonder aan mij? Ik weet wel wat me iets anders maakt. Maar ik zie mezelf niet als celebrity of beroemdheid."

