Slimme pleister helpt coronapatiënten thuis revalideren in plaats van in het ziekenhuis

Byteflies is een expert in draagbare sensoren in de gezondheidszorg. Ze helpen bijvoorbeeld mensen met slaapaandoeningen en epilepsie. Ook zijn ze een pleister aan het testen om coronapatiënten te helpen. “We willen een slimme pleister aanbieden die coronapatiënten op de borst dragen. Zo kunnen we het systeem verder automatiseren want de pleister meet zelf de verschillende parameters en registreert ze. We hopen de pleister vanaf oktober in de praktijk te brengen. Maar om zeker klaar te staan voor een tweede golf hebben we parallel daarmee ook deze box ontwikkeld”, vertelt Danneels.