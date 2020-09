Stewards moeten fans in toom houden tijdens voetbalmatch: "Blijven zitten bij een doelpunt is de boodschap"

John Martin is zelf een groot voetballiefhebber. "Ik ben ervan overtuigd dat heel wat supporters niet zullen blijven zitten als hun ploeg een doelpunt scoort", zegt hij. "Het is wel de bedoeling, maar eigenlijk is dat bijna onmogelijk. Mijn stewards zullen dan wel een teken doen met beide armen om weer te gaan zitten. Meer gaan we ook niet doen. Het is dus niet de bedoeling om de supporters te gaan straffen. Ze zijn al lang genoeg gestraft geweest."

"De supporters mogen niet van hun zitplaats weg lopen. Daar zullen we wel streng op toezien. Het is dus niet de bedoeling om je vrienden, die wat verderop zitten, te gaan begroeten of te knuffelen bij een doelpunt. Dan zullen onze stewards moeten ingrijpen."