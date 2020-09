Trump wil deadline voor overname TikTok niet verlengen

Trump vindt TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid van zijn land. Via TikTok zouden de data van miljoenen Amerikaanse gebruikers makkelijk in handen kunnen komen van de Chinese overheid, zo klinkt het. Softwaregigant Microsoft is kandidaat om de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen, maar ook Oracle zou een bod hebben gedaan. De verkoop zou 20 tot 30 miljard dollar opleveren.

Wat de gevolgen kunnen zijn voor TikTok-gebruikers bij ons is nog niet duidelijk.