Universiteit Hasselt helpt buitenlandse studenten om in hun kot te blijven tijdens hun quarantaine

Als we willen dat de studenten echt niet buiten komen, moeten we ook op andere vlakken een handje helpen”, legt Lambrichts uit. Als ze hier aankomen hebben ze bijvoorbeeld nog geen Belgische simkaart. Ze kunnen niet naar het stadhuis om hun documenten in orde te maken. Voor de studenten die in Diepenbeek op kot zitten is het handig om hun buspas snel op zak te hebben, want ze moeten voor hun covid test naar het ziekenhuis.” De pakjesbezorgers brengen dus meer dan alleen brood bad bed spullen.