Advocaten van bekende Vlamingen van wie naaktbeelden circuleren op sociale media: "Ze zijn in de val gelokt"

Over hoe en waarom de naaktbeelden van verschillende bekende Vlamingen online kwamen, gaan er allerlei verhalen de ronde. "Ik heb de laatste dagen verhalen en veronderstellingen gelezen die grote regisseurs zouden kunnen gebruiken voor een nieuwe Oscarnominatie, fictie and beyond, verhalen die compleet verzonnen zijn en die getuigen van een heerlijke maar gevaarlijke fantasie", zei Peter Van De Veire hier vanmorgen zelf over op MNM.

Eén van die verhalen is dat ze die beelden zelf in een gemeenschappelijke WhatsApp-groep zouden hebben gepost, tot één van hun partners het ontdekte en de beelden deelde met een vriendin. "Daar is niets van aan", klinkt het bij hun advocaten.