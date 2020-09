Wegen en Verkeer ondervraagt weggebruikers om druk kruispunt op Grote Ring in Hasselt veiliger te maken

Het gaat om het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Grote Ring in Hasselt. In die buurt liggen heel wat scholen: enkele campussen van de hogeschool PXL, de kunsthumaniora en de hotelschool. Duizenden studenten en scholieren moeten dus over dat kruispunt. "Bovendien zijn er daar aan de buitenkant van de Ring ook heel wat ontwikkelingen," zegt Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg. Daar ligt een bedrijventerrein.

Wegen en verkeer wil eerst te weten komen wat de vele gebruikers van het kruispunt vinden. Daarom komt er een online bevraging tot eind deze maand, samen met interviews en workshops. "De oversteekbeweging kan veiliger voor fietsers en voetgangers", zegt Vandijck. "Daarom willen we de mensen die het kruispunt gebruiken, ook de automobilisten, vragen wat ze over het kruispunt denken en wat in de toekomst een oplossing zou kunnen zijn."