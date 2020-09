Zes vrouwen komen om bij bomexplosie in Mali

De zes vrouwen reden in de ziekenwagen tussen Boura en Yorosso in het zuiden van Mali. De enige die de ontploffing heeft overleefd, is de bestuurder van de ambulance. Hij raakte wel zwaargewond.

Op beelden die op sociale media circuleren is een totaal vernielde ziekenwagen te zien. Het dak en de achterkant van het voertuig zijn weggeblazen.

De explosie vond plaats in het grensgebied met Burkina Faso, waar meer en meer gewelddadige incidenten met jihadisten plaatsvinden. Mali is, net als Burkina Faso en Niger, sinds 2012 steeds vaker het doelwit van geweld door jihadisten.