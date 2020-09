Zomer van Antwerpen of mannenmode? Met deze tips is uw weekend zo gevuld, bekijk hier ons overzicht

Zomer van Antwerpen?! Ja, de Zomer van Antwerpen! De organisatie heeft de uitgestelde activiteiten van augustus hervat en gaat nog door tot oktober.

Zo had theatergezelschap Studio Orka eind juli de generale repetitie nog maar net overleefd, toen gouverneur Cathy Berx de provincie Antwerpen op slot deed. Na wekenlang afwachten kan de voorstelling "Het pentaccordeon" nu zaterdagavond eindelijk in (Belgische) première gaan.

Wie geen tickets kon bemachtigen voor Studio Orka kan dit weekend nog terecht in de Zomerfabriek voor een drankje. Zaterdagavond toont Cinema Urbana daar de film "Light of my life" op groot scherm. Dat debuut van acteur/regisseur Casey Affleck kunt u helemaal gratis bekijken. Reserveren is niet nodig, maar vol is vol. Zondag zijn er dan weer gratis wijkconcerten in Merksem. Ook daar is de capaciteit beperkt(er), kom dus zeker op tijd.