Zwemmen in open lucht? Deze zwembaden in de provincie Antwerpen zijn dit weekend alvast open

“We werken met kleurcodes”, zegt Liesje Van Loon van zwembad Vita Den Uyt. “Groen wil zeggen dat er genoeg plaats is, bij oranje is het al drukker en bij rood zijn we volzet.” In totaal kunnen er in het buitenzwembad van Vita Den Uyt 150 mensen zwemmen. In het binnenbad zijn dat er 100. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld.

Ook openluchtzwembad De Molen op Linkeroever in Antwerpen en Zwemvijver Boekenberg in Deurne zullen komend weekend open zijn. Normaal zou het nu zondag de deuren sluiten, omdat het seizoen ten einde is, maar door het mooie zomerweer blijven ze tot en met volgende week woensdag open. Voor het zwembad De Molen moet je op voorhand reserveren. Voor zwemvijver Boekenberg hoeft dat niet.