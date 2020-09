De naaktbeelden van BV's: de nieuwsombudsman antwoordt op uw vragen

Het gaat misschien wat in tegen de karikaturen over media, maar VRT NWS heeft op dit moment een hoofdredactie die vrij voorzichtig is in haar ethische beoordelingen. Er is veel discussie geweest op de redactie. “Nieuws moet gebracht worden”, is een argument. “We willen een foute hype op sociale media niet nog versterken”, was een ander argument. Al zou je met dat laatste argument eigenlijk nooit moeten berichten.

Concreet heeft de hoofdredactie besloten om niet te berichten zo lang er geen nieuwsfeit was buiten de sociale media. Met de klacht van Stan Van Samang was dat het geval. Kennelijk was dat ook voor andere redacties het kantelpunt. Daarbij speelde ook privacy een rol. Kan je namen bekend maken zo lang de betrokkenen niet zelf communiceren? Ik begrijp dat dat inderdaad moeilijk kan liggen.