In Antwerpen kunnen mensen vandaag bloed gaan geven in de gerestaureerde Handelsbeurs. Erfgoedorganisatie Herita en het Rode Kruis hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Bloed geven op een bijzondere locatie, daarmee hoopt het Rode Kruis nieuwe bloeddonoren aan te trekken. Wat de bloedgevers er zelf van vinden, dan ontdek je in bovenstaande video.