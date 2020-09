Iran executeert jonge worstelaar ondanks internationaal protest

De executie werd uitgevoerd in een gevangenis in de stad Shiraz, in de zuidelijke provincie Fars. Iraanse staatsmedia maakten dat vandaag bekend.

De 27-jarige worstelaar was veroordeeld voor de dood van een beveiligingsbeambte van een waterbedrijf in 2018, tijdens antiregeringsprotest in dezelfde stad. De man werd doodgestoken. Afkari kreeg tweemaal de doodstraf opgelegd. Twee broers van de worstelaar zijn voor deelname aan dezelfde demonstraties veroordeeld tot 54 en 27 jaar gevangenisstraf.

Afkari zou de feiten bekend hebben, maar volgens zijn familie en mensenrechtenorganisaties werd hij via marteling gedwongen om een valse bekentenis af te leggen. De zaak kreeg heel wat internationale aandacht. Onder andere de Amerikaanse president Donald Trump riep op Twitter Iran op om het leven van Afkari de sparen.