Is Vivaldi wel de "keuze van de kiezer"? "Sociaal-economisch is de Vlaming linkser dan een PS-N-VA-regering zou zijn"

Niet alleen omdat die regering een minderheid heeft aan Vlaamse kant, stelde hij. Ook inhoudelijk zou die niet overeenkomen met de stem van de Vlaming. "Groen had 15-16 procent in de peilingen, maar had uiteindelijk amper gewonnen. Die worden nu een van de 'kingmakers'. CD&V twijfelt nog. Het is ook niet dat liberalen en socialisten op een geweldige electorale hausse zitten. Dat die nu de zaken gaan runnen op het federale niveau, in zo'n moeilijke tijden, is in mijn ogen een groot risico."