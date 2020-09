Kunst op de grens: SMAK stelt tentoon in Menen

Iris Paschalidis en Thibaut Verhoeven van het SMAK gingen eerst op verkenning in Menen. "Een stad die veel grenzen in zich draagt – veel geschiedenis, veel armoede, migratie, oorlog - maar ook veel mogelijkheden. Al die elementen voelden we vibreren en met die idee zijn we door onze eigen collectie gaan wandelen, op zoek naar interessante verbindingen." Grens moeten we ook niet letterlijk aardrijkskundig zien. "We zijn allemaal begrensd en tegelijk voelen we de drang om grenzen over te steken, in tijd, plaats, psychologisch, poëtisch, seksueel."