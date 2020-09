Leger bouwt nieuwe tentenkampen op Lesbos, migranten willen er niet heen: "Een gesloten kamp kun je ons niet aandoen"

Maar veel tenten blijven leeg, want de migranten willen liever weg van het eiland. Bovendien wordt het kamp op die militaire basis een gesloten kamp, in tegenstelling tot het afgebrande nabij Moria. "Dat betekent dat je er niet vrij in en uit kan lopen, maar dat het dus wel degelijk de bedoeling is dat mensen gecontroleerd in en uit het kamp gaan. Er staan hekken rond die militaire basis."

"Ik sprak mensen hier en ik vroeg hen waarom ze niet naar die betere tenten gaan. Zelfs families met kinderen zeiden me: mevrouw, wij kunnen niet in een gesloten kamp zitten, dat kun je ons niet aandoen."

Al enkele dagen is de sfeer op het eiland gespannen. Vanmorgen kwam het bijvoorbeeld opnieuw tot relletjes, toen honderden migranten de haven van Mytilene wilden bereiken. Ze werden verhinderd door de Griekse politie. De migranten gooiden met stenen naar de politie, die antwoordde met traangas.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: