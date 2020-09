Oprichter van failliete modegroep FNG in de cel

Dieter Penninckx is bij het grote publiek bekend als voorzitter van voetbalclub KV Mechelen. Maar tot voor kort was Penninckx in de eerste plaats CEO van modegroep FNG. Dat was het moederbedrijf van Brantano, de schoenenketen waarvan Pennickx de oprichter is.

In augustus werd Penninckx in verdenking gesteld voor fraude en manipulatie van de beurskoers van zijn bedrijf, maar hij werd toen onder voorwaarden vrijgelaten. Volgens het parket heeft Penninckx nu zijn voorwaarden geschonden en is hij daarom aangehouden. Zijn vrouw, die ook verdacht wordt, is onder elektronisch toezicht geplaatst.

