Record voor The Rolling Stones: in zes verschillende decennia op 1 in Britse albumlijst

The Rolling Stones kwamen gisteren vanuit het niets binnen op de eerste plaats in de Britse albumlijsten, en dat met een heruitgave van "Goats Head Soup", een plaat uit 1973. Daarop staat een van de grootste hits van de band, "Angie". Ook bij zijn verschijning in 1973 kwam "Goats Head Soup" trouwens meteen binnen op de eerste plaats.

De Stones vestigen daarmee een record, want ze zijn de eerste band die erin slaagt om in zes decennia de lijst met best verkochte albums in Groot-Brittannië aan te voeren. The Beatles, Elvis Presley en Bob Dylan behaalden de toppositie met albums in vijf opeenvolgende decennia.