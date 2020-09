"Uitgemaakt voor slet" en "iedereen legde schuld bij mij": slachtoffers gelekte naaktbeelden getuigen

De naaktfoto’s van Annelies (* 40) zijn dan wel nooit gelekt, ze herkent wel het gevoel van onmacht en schuld. “Een vijftal jaar geleden had ik een affaire. Na een avond samen in bed te hebben doorgebracht, maakte mijn minnaar een aantal foto’s van mij. Het gebeurde in een fijne en intieme sfeer, ik begrijp nog steeds hoe dat is kunnen gebeuren.” Wat ze echter niet had verwacht, is dat die foto’s ooit het daglicht zouden zien. “Een gemeenschappelijke vriend hintte dat hij weet had van de foto’s. Ik heb mijn minnaar daarmee geconfronteerd, en hij gaf toe: hij had mijn foto’s getoond om te bewijzen dat hij een affaire met me had. Dat hij daarmee iets fout deed, daarvan was hij zich niet bewust.”