Testen met veelbelovend kandidaat-coronavaccin na enkele dagen weer opgestart: hoe kan dat zo snel?

Hoe wordt zo'n vaccin gemaakt?

Een vaccin kan op verschillende manieren gemaakt worden. Bij dit vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt een bestaand, onschuldig virus gebruikt als "taxi". Deeltjes van het coronavirus worden daarin ingebouwd. Andere technieken zijn bijvoorbeeld om met het virus zelf (een afgezwakte of dode variant ervan) te werken of om het coronavirus "na te bouwen" met eiwitten om zo het afweersysteem te trainen.

Wereldwijd zijn er bijna 200 verschillende groepen bezig met de ontwikkeling van een coronavaccin. Wanneer we een vaccin mogen verwachten, is moeilijk te voorspellen. Krijgen we het nog in 2020 of zal het toch voor volgend jaar zijn? Lees hier meer over die voorspellingen.