Reggaepionier Toots Hibbert is overleden

Hibbert maakte enkele van de grootste hits in de reggaegeschiedenis, zoals "Pressure drop", "Monkey man", "Sweet and dandy" en "54-46 (that's my number)". Dat laatste nummer was geïnspireerd door zijn verblijf in de gevangenis. In 1966 werd hij veroordeeld tot achttien maanden effectieve gevangenisstraf voor het bezit van cannabis.

Begin jaren 70 brak de groep ook internationaal door. Eerst met "Monkey man" en daarna met "Pressure drop". In 1972 werd dat nummer de soundtrack van de film "The harder they come". Dankzij deze film kreeg reggae wereldwijd bekendheid. Het nummer werd gecoverd door onder meer Keith Richards van The Rolling Stones en de Britse punkgroep The Clash.