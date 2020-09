Wraakporno komt veel vaker voor dan we denken: "Dit is digitaal seksueel geweld, kan ernstige gevolgen hebben"

Sinds twee maanden kunnen slachtoffers van wraakporno terecht bij Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "In de laatste twee maanden hebben we al 20 dossiers moeten openen voor mensen van wie intieme beelden zonder toestemming verspreid werden", zegt Liesbet Stevens. Dat is relatief veel aangezien de begeleiding van slachtoffers van wraakporno een nieuwe bevoegdheid is van het instituut en het dan vaak even duurt vooraleer mensen hun weg vinden.