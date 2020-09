Komende dagen hoogzomer, weerman Deboosere: "Maandag en dinsdag wordt het bakken en braden"

"Voor maandag en dinsdag staat er geen maat meer op. Dan gaat het kwik richting 30 graden. Dat kan zelfs een beetje meer zijn in de Kempen. Het zal bakken en braden zijn. Die 30 à 31 graden in het binnenland is maar tijdelijk, want 's nachts koelt het heerlijk af. Maar dan is de nazomer nog niet gedaan. Woensdag zitten we nog altijd met maxima tussen de 25 en 30 graden, zon en een paar stapelwolken. Het blijft ook droog. Ook donderdag, vrijdag en mogelijks zelfs ook zaterdag zou het droog blijven met zon, wolken en nog altijd temperaturen in de buurt van 25 graden."