Voor het eerst een przewalskipaard gekloond, goed nieuws voor bedreigde diersoort

Het przewalskipaard, vernoemd naar kolonel Nikolaj Przjevalski die de soort in 1878 ontdekte, kwam oorspronkelijk in het wild voor in Europa en Azië. Door veranderingen in zijn leefomgeving, een gevolg van menselijke en natuurlijke factoren, ging hun aantal drastisch naar beneden. Sinds de jaren 60 is het przewalskipaard zo goed als uitgestorven in het wild en overleven ze voornamelijk in dierentuinen. Inmiddels zijn er in China en Mongolië en China weer enkele wilde kuddes, maar met nog geen 2.000 exemplaren wereldwijd blijft de soort kwetsbaar.

Wetenschappers in de Verenigde Staten hebben nu voor het eerst met succes een przewalskipaard gekloond. Het gaat om een samenwerking tussen de San Diego Zoo, de natuurbehoudsorganisatie Revive & Restore en het bedrijf ViaGen Equine. Het veulentje, een hengst, is geboren op 6 augustus, het nieuws is nu pas bekendgemaakt.