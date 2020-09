Minister Weyts over start academiejaar: "Maken studentenleven mogelijk, het licht gaat niet volledig uit"

Cantussen en dopen zullen hoe dan ook niet door mogen gaan, maar andere activiteiten kunnen eventueel wel. "Het licht gaat niet volledig uit," benadrukt Weyts. Er is een matrix ontwikkeld die studenten kunnen invullen om te weten te komen of de activiteit die ze willen plannen ook coronaproof is. "Via die matrix mag je bijvoorbeeld ook activiteiten organiseren voor 50 personen."

Ook de lessenroosters zien er komend academiejaar wellicht anders uit. Lessen kunnen later op de avond plaatsvinden en bijvoorbeeld doorgaan in concertzalen in plaats van de klassieke universiteitsaula's. Weyts benadrukt dat dit manieren zijn om zoveel mogelijk studenten fysiek naar de les te kunnen laten gaan: "We willen contactonderwijs maximaal mogelijk maken, zeker voor de eerstejaars die nu de overstap maken van de middelbare school naar de universiteit. Dan moet je creatief zijn."