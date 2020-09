Besmettingsgolf in Riemst: "Belangrijk om deze ketting te breken", zegt burgemeester Mark Vos

Vorig weekend speelde Rivo Riemst tegen KVC Kesselt. Nadien werd een feestje georganiseerd. "We vermoeden dat de besmetting is gebeurd tijdens het douchen, maar daarna was er ook nog een feestje", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). "In coronatijden zijn er een aantal dingen die we moeten respecteren, zoals afstand houden, een mondmasker dragen en niet samen dansen. Maar dat is tijdens dat feestje in de kantine in Lanaken niet gebeurd. Dat kan niet en we zien dat de gevolgen zeer groot zijn. 19 besmettingen die we kennen in Riemst en omstreken. Het deint snel uit en het is onze betrachting om dat zo snel mogelijk in te dijken."