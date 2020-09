4.000 mensen manifesteren in Brussel voor betere financiering gezondheidszorg

"Als deze crisis iets heeft aangetoond, is het wel dat we de gezondheidszorg niet kunnen onderfinancieren zonder het risico te lopen haar te vernietigen", gaat het verder. "We staan op dit moment voor een tweede golf van de epidemie terwijl de menselijke, financiële en materiële middelen waarover we beschikken om die het hoofd te bieden, beperkt zijn. Dagelijks zien we overlijdens en complicaties die vermeden hadden kunnen worden als we over voldoende personeel en materiaal zouden beschikken. Dagelijks zien we ook hoe een hoop mensen niet de zorg krijgen waar ze nood aan hebben, door hun precaire financiële situatie, door hun kwetsbaarheid, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken."

"We weigeren dat nog langer te aanvaarden", klinkt het nog. "We eisen een gezondheidspolitiek die op het niveau is van een land met een van de hoogste bruto binnenlands producten ter wereld, een salarisverhoging, meer personeel, toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen en een versterking van de sociale zekerheid. De middelen daarvoor bestaan, als we minder besteden aan wapens, als we de fiscale fraude effectief aanpakken, als we de lonen van topmanagers beperken."