Brand op camping Diepvenne

Zondagochtend rond 03.40u kreeg de noodcentrale verschillende oproepen voor een sterke brandgeur in de buurt van camping Diepvenne in Londerzeel. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een uitslaande brand te gaan en waren de gebouwen eigenlijk al verloren. Zo'n veertig brandweerlui van zone Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse om te blussen en te helpen. Volgens woordvoerder Alain Habils was er weinig nog te redden: "Het was een hevige uitslaande brand in het gebouw vlakbij de bekende zwemvijver van camping Diepvenne. De eigenaar hadden zich in veilgheid kunnen brengen en de kampeerders verbleven op voldoende afstand. Niemand raakt gewond, we zijn ook niet moeten overgaan tot evacuatie."

Een branddeskundige onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Of de kampeerders ter plaatse kunnen blijven is nog niet duidelijk.