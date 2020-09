Moeten we ons zorgen maken over snellere stijging besmettingen? Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht leggen uit

Meer testen zijn dus niet de enige oorzaak, maar wat dan wel? Daarvoor is het nog wat in het duister tasten, zo klinkt het. "We missen nog fijne gegevens daarvoor", zegt Van Gucht. "Maar als je het vergelijkt met enkele weken geleden, dan merk je toch dat dit anders is. In de zomer zagen we de stijging vooral starten in enkele centrumsteden en de randgemeenten, nu is de stijging er meteen in zowat alle provincies. Dat laat ons vermoeden dat de reizigers die terugkeren en het openen van de scholen een invloed hebben."