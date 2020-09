50 doden door ondergelopen goudmijn in Congo, tientallen mijnwerkers blijven vermist

De goudmijn van Kamituga is eigendom van de grondstoffenreus Glencore. In de mijnbouw in Congo werken zeker 2 miljoen zogenoemde creuseurs, jonge mannen die illegaal en in gevaarlijke omstandigheden goud, kobalt, koper of coltan naar boven halen. Veel van die Congolese grondstoffen zijn onderdeel van onze gsm's en elektrische batterijen. Daarom voeren gewapende groepen er al jaren strijd om.