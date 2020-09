Coronaslachtoffers herdacht in Sint-Truiden: "Heel belangrijk om even stil te staan"

Voor de nabestaanden was het een emotioneel moment, maar wel heel belangrijk. "Wij hebben papa verloren tijdens de coronacrisis", zegt Patricia Henrioul. "Dat was moeilijk, want het was op zeer korte tijd en mama heeft veel zorg nodig. Het is fijn dat we met mama nu naar deze stilteplek kunnen komen."

Ook voor Alice Jacobs is dit moment heel belangrijk: "Ik heb veel mooie herinneringen aan Sint-Truiden. Mijn man heeft hier les gegeven, onze 5 zonen zijn hier geboren, maar nu heb ik ook een heel droevige herinnering want mijn man is hier in het ziekenhuis gestorven op 26 maart. We hebben toen alleen afscheid moeten nemen, dus dat was moeilijk."