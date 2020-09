Meer mensen hebben te kampen met eetstoornis sinds coronacrisis: "Je ziet niet meer wat normaal is"

"Ook andere mensen begonnen complimentjes te geven. Ze zeiden tegen haar dat ze er goed uitzag en ze wou dat behouden. Dan is ze meer en meer beginnen te vermageren. Toen mensen tegen mij begonnen te zeggen dat ze wel heel erg fel vermagerd was, had ik door dat er een probleem was. We hadden ook heel vaak ruzie, omdat ze bepaalde dingen niet meer wou eten of heel snel at en dingen weggooide. Of als ze een ijsje at, ging ze daarna een half uur op de trampoline gaan springen."