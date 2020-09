Een lege zaal, een kleiner orkest en dan tóch "Rule, Brittannia!": zo zag de Last Night of the Proms eruit dit jaar 

De Royal Albert Hall in Londen was leeg. Geen opeengepakt en enthousiast publiek met Britse vlaggen, luidkeels meezingend op de tonen van "Land of Hope and Glory" of "Rule Brittannia". Een orkest van 65 in plaats van 300 leden zat verspreid over de zaal. In het kleine koortje stonden de zangers op twee meter van elkaar, niet makkelijk om dan de dirigent en het orkest te volgen. Maar door de coronacrisis was dit volgens de organisatie de enige haalbare formule. Af en toe werd de Britse vlag, de Union Jack, geprojecteerd en verschenen scènes vanuit Britse huiskamers of vanuit Hyde Park, voor de Royal Albert Hall. Dit zijn de Proms 2020 in coronatijden. Ook de rest van het festival was teruggeschroefd tot twee in plaats van zes weken.