Liveblog: Gemiddeld aantal besmettingen per dag stijgt tot boven de 600

Een mondmasker dat de muziekbeleving versterkt? Het is een idee van Iván Fischer, dirigent van het Budapest Festival Orchestra in Hongarije. Hij liet een mondmasker ontwerpen met twee plastic schelpen aan de oorlintjes, schelpen in de vorm van een hand. Concertgangers kunnen in coronatijden genieten van een betere klank-ervaring.



"Ik kreeg het idee van een hand omdat we, als we onze handen achter onze oren zetten, anderen altijd beter begrijpen, we horen de klanken, de muziek klinkt mooier", legt Fischer uit in een filmpje. Het speciale masker bootst volgens hem de klank-ervaring in een kerk na, met warmere ondertonen en meer heldere, scherpere contouren.

Het masker kost 8.000 Hongaarse forint (ongeveer 22 euro) en kan besteld worden via de website van het Budapest Festival Orchestra. Het is beschikbaar in een versie met glitters en in zwartwit. Het publiek kon het al eens uittesten tijdens een concert vrijdagavond en was erg tevreden.