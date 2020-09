We staan nog altijd minder in de file in vergelijking met vorig jaar en ook bussen, trams en treinen zitten maar halfvol

Op de stedelijke wegen moest je soms veel langer aanschuiven. Oostende beleefde op maandag 7 september een verkeersinfarct door de werkzaamheden aan de Blauwe bruggen op de Ringlaan. De eerste schoolweek in Gent was op de weg bij wijlen erg moeilijk door problemen met de Meulestedebrug, ongevallen op de stadsring en defecte verkeerslichten aan de Dampoort. In Aalst moest je in de ochtendspits soms een half uur filerijden om de stad te bereiken. Kortrijkzanen verloren ook veel tijd in de auto, al was dat vooral te wijten aan de werkzaamheden op de ring en op de E17. De drukte op de lanen in Brussel is sinds 1 september flink toegenomen. In de andere steden zagen we op de verkeersredactie geen uitzonderlijke problemen.