Britse ex-premiers Major en Blair waarschuwen opvolger Boris Johnson: "Deze regering brengt onze natie in verlegenheid"

Aan de vooravond van de bespreking van het wetsvoorstel in het Britse parlement kruipen ook twee voormalige premiers in de pen. In een gezamenlijk open brief in The Sunday Times noemen Sir John Major van de Conservatieve Partij (de partij van huidig premier Johnson) en Tony Blair van Labour het wetsvoorstel "onverantwoordelijk, principieel fout en ronduit gevaarlijk".